بالوثيقة.. تحذير استخباراتي خطير من مخطط داعشي يُنفذ الجمعة

2021/01/22 | 01:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذرت استخبارات وزارة الداخلية، من مخطط خطير تعتزم تنفيذه عصابات داعش الارهابية في العاصمة بغداد وعموم العراق اليوم الجمعة.

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