توقعات باستمرار موجة البرد لعدة ايام

2021/01/22 | 01:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات الطقس، الي استمرار الموجة الباردة حتى يوم الاثنين المقبل، تعقبها ارتفاع في درجات الحرارة.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (22 كانون الثاني 2021)، ان "الاجواء مستقرة ولا توجد حالة جوية لغاية صباح يوم الاربعاء و موجة البرودة تستمر لغاية يوم الاثنين، ثم تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي".

واضاف، ان " حالة جوية جديدة تبدأ نهاية الاسبوع المقبل بسبب نزول هواء قطبي".

واوضح، هناك "توقعات بحالة جوية ممطرة وثلوج، شمال العراق مع امطار متفرقة في مناطق من الوسط، نهاية الاسبوع المقبل".





ا.ح

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