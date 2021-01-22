"أشعر بأنني حر".. فاوتشي يقارن بين إدارتي ترامب وبايدن

2021/01/22 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير خبراء الأوبئة وكبير المستشارين بالمجال الطبي في البيت الأبيض، آنتوني فاوتشي، إن الحياة ستعود إلى طبيعتها كما كانت قبل ظهور فيروس كورونا المستجد فيما لو تم إعطاء اللقاح لما لا يقل عن 85 بالمئة من المواطنين.

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