الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 20 - إسلام بحيري

2021/01/22 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلام_بحيري متى سأتعلم ما يكفي عن العلاقات لأتمكن من جعلها تسير بسلاسة؟ هل هناك طريقة لأكون سعيدا في العلاقات؟ هل يجب أن تكون صعبة باستمرار؟ (1)= ليس هناك ما يجب تعلمه عن العلاقات.



ما عليك سوى إظهار ما تعرفه بالفعل.هناك طريقة لتكون سعيدًا في العلاقات، وهي استخدام العلاقات لأجل الغرض الذي جُعلت من أجله، وليس الغرض الذي رسمته أنت.



العلاقات تمثل تحدي باستمرار؛ وهي تدعوك باستمرار لخلق والتعبير ولمس جوانب ......





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