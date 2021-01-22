2021/01/22 | 02:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 45 دقیقة

1691 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد الخبير القانوني امير الدعمي، الجمعة، ان تفجيرات الباب الشرقي لم تكن صدفة مع بدء اول يوم من ولاية الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن صاحب مشروع تقسيم العراق.

وذكر امير في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (22 كانون الثاني 2021)، "اعتقد انه قبل كل انتخابات تحصل عمليات استهداف من اغتيالات وتصفيات وتفجيرات وغير ذلك، و لم تكن صدفة ان يحصل انفجار في بغداد مع اول يوم لبادين في البيت الابيض".

واضاف، ان "بايدن ولد اليوم من رحم الديمقراطيين وبالتالي لا استبعد (ليست نظرية مؤامرة)، ولكن بقراءة بسيطة ليست صدفة انه في اول يوم لبايدن يستهدف مواطنين بسطاء في بغداد في محاولة لترسيخ الطائفية خصوصا قبل الانتخابات".

واوضح، ان لهذه التفجيرات "تبعات سياسية بعيدة قد يكون هناك ترسيخ للطائفية، هناك محاولة او تأكيد لمشروع بايدن للتقسيم، خصوصا وان الارض اليوم رخوة وخصبة لمثل هكذا مشروع فهناك بعض القيادات السنية تدعم بالدفع بإتجاه الاقاليم السنية وهناك نوعا ما تذمر في جنوب العراق من مظاهرات وغير ذلك، ومحاولة اقتتال شيعية شيعية، لذلك اعتقد انه ليس من فراغ ان يأتي التفجير في هذا اليوم بالتزامن مع وجود بايدن في البيت الابيض، لانه صاحب مشروع تقسيم العراق وهذا المشروع هو من مصلحة اسرائيل".

وتابع، ان "إسرائيل اليوم تذهب بإتجاه التطبيع وقد لايكون التطبيع ممكنا ببقاء العراق موحدا، ولكن بتقسيم العراق يمكن ان يكون هناك تطبيع كأجزاء".

واشار الى انه "كلما اقتربنا من موعد الانتخابات ازدادت عمليات التفجير والتصفية والاغتيالات، وهذه ستطال اكثرمن طرف ولن تقتصر على مكون او طرف واحد".





ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدعمي لـ NRT: تفجيرات بغداد لم تكن صدفة مع اول يوم لبايدن في البيت الابيض) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدعمي لـ NRT: تفجيرات بغداد لم تكن صدفة مع اول يوم لبايدن في البيت الابيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).