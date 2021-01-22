"داعش" يتبنى الاعتداء المزدوج في بغداد

2021/01/22 | 02:35 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تنظيم "داعش" عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له على حسابها على تطبيق تليغرام مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد الخميس.

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