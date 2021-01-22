الكونغرس يمنح مرشح بايدن لوزارة الدفاع

2021/01/22 | 03:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب الخميس على استثناء يسمح للجنرال المتقاعد لويد أوستن بالعمل كوزير للدفاع في إدارة بايدن.

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