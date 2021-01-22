2021/01/22 | 03:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "داعش" مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي هز الخميس العاصمة العراقية بغداد وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("داعش" تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري في بغداد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("داعش" تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).