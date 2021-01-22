الأولوية لكفائاتها الشبابية لإدارة ملف خليجي 25 في البصرة

2021/01/22 | 03:26 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق المحافظات في أنتخابات أتحاد كرة القدم قراءة: د حســين الربيعي عادة ما يقيم الأتحاد العراقي لكرة القدم أنتخاباته بأسلوب أنتخاب الشخص للمنصب.وتعد هذه الطريقة الأسوأ مقارنة بطريقة أنتخاب القائمة، أو الطريقة الهجينة التي يتم فيها أنتخاب جزء من الهيئة الأدارية باسلوب القائمة, والجزء ألاخر يتم أستكماله بأنتخاب شخص لكل منصب متبقي حتى

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