مجموعة إرهابية تتبنى تفجيري بغداد الانتحاريين

2021/01/22 | 03:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ليل الخميس الجمعة، تفجيرين انتحاريين وقعا في وسط بغداد وخلفا 32 قتيلا و110 جرحى.

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