2021/01/22 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني قطر إلى معالجة الملفات العالقة بين البلدين وفق مخرجات قمة العلا الخليجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين توجه رسالة لقطر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين توجه رسالة لقطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).