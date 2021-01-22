يقطنه عراقيون وسوريون.. عمليات قتل في مخيم لاجئين تثير قلق المجتمع الدولي

2021/01/22 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مخيم الهول في شمال شرق سوريا 12 عملية قتل طالت نازحين سوريين وعراقيين، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، الخميس، محذرة من أن "الوضع الأمني يشهد تدهورا متفاقما".

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