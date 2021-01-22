"زيارة نادرة" و55 مليون دولار من بريطانيا للسودان

2021/01/22 | 06:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا، الخميس، أنها ستقدم مساعدة بـ 55 مليون دولار للسودان، وذلك أثناء زيارة نادرة لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى الخرطوم.

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