ماكونيل يقترح تأجيل محاكمة ترامب

2021/01/22 | 06:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الخميس، بمقترح لتأجيل محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، إلى منتصف شهر فبراير القادم، ليتمكن فريق ترامب القانوني من الاستعداد للدفاع.

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