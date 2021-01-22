"الوضع خطيرجدا".. نسخ كورونا الجديدة تجبر أوروبا على تشديد الإجراءات

2021/01/22 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الاتحاد الأوروبي إلى تجنب السفر غير الضروري بين دوله لمواجهة خطر النسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن الوضع الصحي "خطير جدا"، وذلك في ختام قمتة السابعة والعشرين التي عقِدت الخميس عبر تقنية الفيديو.

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