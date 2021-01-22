إيران تحاكم مسؤولا صحيا انتقد تفشي كورونا بسبب تجمعات قم الدينية

2021/01/22 | 07:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينوي برلماني إيراني استجواب وزير الصحة في البلاد على خلفية تصريح المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بشأن عدم التزام المراسم الدينية في قم بالبرتوكولات الصحية.

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