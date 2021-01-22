الأمم المتحدة تدين تفجير بغداد الإرهابي

2021/01/22 | 07:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت منظمة الأمم المتحدة، أمس الخميس، التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة العراقية بغداد....

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