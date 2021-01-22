رئيس الوزراء العراقي يتوعد الإرهاب بالرّد القاسي

2021/01/22 | 07:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسياً....

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