2021/01/22 | 07:48 - المصدر: سفن سكاي

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حجز برشلونة بطاقته إلى دور الـ16 لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بشق النفس، بعد تغلبه على مضيفه كورنيا من الدرجة الثالثة 2-صفر بعد التمديد الخميس في ختام دور الـ32.

وسنحت الفرصة أمام برشلونة الذي خاض المباراة بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الموقوف لمباراتين، لحسم مواجهته أمام كورنيا الذي أطاح بأتلتيكو مدريد من الدور السابق، في الوقت الأصلي عندما حصل على ركلتي جزاء أهدرهما البوسني ميراليم بيانيتش (39) والفرنسي عثمان ديمبيلي (79).

وعوّض ديمبيلي في الشوط الإضافي الأول عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 92، قبل أن يطمئن الدنماركي مارتن برايثوايت أنصار الفريق الكاتالوني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (120).

وتأهل إلى الدور ذاته أتلتيك بلباو بفوزه على مضيفه إيبيسا من الدرجة الثالثة 2-1.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشق الانفس ..



برشلونة إلى دور الـ16 من كأس اسبانيا 7 SKY TV.

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