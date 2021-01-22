حتى اكتمال صيانة منزل نائب الرئيس.. هاريس في بيت الضيافة

2021/01/22 | 08:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستضطر نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، وزوجها، دوغ إيمهوف، للإقامة مؤقتا في بيت الضيافة التابع للبيت الأبيض، والمعروف باسم "بلير هاوس"، وذلك حتى اكتمال أعمال الصيانة والإصلاحات في المنزل المخصص لنائب الرئيس.

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