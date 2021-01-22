الامعة والاحمق - محمد مهاجر

2021/01/22 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر -في عالمنا يوجد الكثير من الحمقى الذين يصرون على التمسك بأفكار شاذة وغريبة ومتناقضة لا يقبلها العقل السليم ولا الفطرة, وكذلك يوجد اخرون منهم الغبى ومنهم الامعة.



والامعة هو من لا رأى له انما يقبل ما تجمع عليه جماعته, صغر حجم هذه الجماعة ام كبر.



والامعة قد يصبح اشد خطرا على نفسه وعلى المجتمع اذا اصبح سهل الانقياد الى درجة يقبل فيها بتنفيذ كل ما يؤمر به.ان المدخل الى خداع الناس واستغلالهم ......





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