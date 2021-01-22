ميلانيا تحرج ترامب في أول لقطة بعد الرئاسة (فيديو)

2021/01/22 | 08:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أظهر مقطع فيديو استعداد السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، للخروج من دائرة الضوء، بعدما رفضت التوقف أمام عدسات المصورين الذين كانوا بانتظارها والرئيس السابق دونالد ترامب، لدى وصولهما إلى فلوريدا الأربعاء.

وظهرت ميلانيا في الفيديو برفقة ترامب الذي وقف يلوّح بيده أمام المصورين بمطار "بالم بيتش"، بينما واصلت زوجته التي بدت عابسة الوجه مسيرها دون توقف.

وغادرت عائلة ترامب العاصمة واشنطن على متن طائرة الرئاسة في وقت مبكر من الأربعاء، وهبطت بعد ساعات في فلوريدا، حيث ستقيم في منتجع "مار إيه لاغو"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، قد رفضت طلب الرئيس المنتهية ولايته بالحصول على "وداع عسكري" أسوة برؤساء آخرين.

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