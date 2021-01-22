تحذير استخباراتي من مخطط داعشي يُنفذ الجمعة في العراق

2021/01/22 | 08:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت استخبارات وزارة الداخلية في العراق، من مخطط خطير تعتزم تنفيذه عصابات داعش الارهابية في العاصمة بغداد وعموم العراق اليوم الجمعة....

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