خيانة ترامب العظمى هي خيانته للشعوبية الحقيقية - سلافوي جيجيك

2021/01/22 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلافوي_جيجيك ترجمة: حسن مصاروةخلال محاولته الفوضوية التمسك بالسلطة، يقوم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالشيء الصحيح، لكن لأسباب خاطئة.



فعلاً يحتاج النظام الانتخابي غير الديمقراطي في الولايات المتحدة إلى التفكيك، لكن ترامب لا يفكر في مصلحة مؤيديه.عندما رفضت قاضية لندن فانيسا بارايتسر طلب الولايات المتحدة تسليم جوليان أسانج، علق العديد من النقاد اليساريين والليبراليين على هذا القر ......





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