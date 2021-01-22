عن الإطار السياسي - العسكري الدولي للعالم المعاصر - الحزب الشيوعي اليوناني

2021/01/22 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني نُشر في العدد 6 لعام 2020 لمجلة "كومونيستيكي إبيثيوريسي" النظرية السياسية الناطقة باسم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانيإن "جادات السلام والازدهار" التي وعد بها جميع ضروب محاربي الاشتراكية بعد إسقاطها في الاتحاد السوفييتي و دول أوروبا الشرقية الأخرى، لم "تُفتح" إطلاقاً.



فبعد مرور ثلاثة عقود، أصبح "عالمنا المعاصر" أكثر قسوة و لا إنسانية على العمال في جميع أنحاء العالم على الرغم من ......





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