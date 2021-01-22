الاقتصاد السياسي للوباء - الفضل شلق

2021/01/22 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق وباء يصيب البشرية.



لا دواء له.



هناك لقاح.



ابتدأت الشركات الصانعة للقاح بتوزيعه.



الشركات الصانعة قليلة العدد.



طرائق الصنع ونقل اللقاح وتأديته معقدة.



ليس للقاح سوق تبحث عنه الشركات من أجل التنافس.



السوق هي البشرية جمعاء.



قلة عدد الشركات الصانعة تجعل السوق احتكارية.



الاحتكار طبيعي.



لا تنافس، لأن السوق مفتوحة ومتاحة دون تنافس.



لا نعرف بنية الأسعار.



نعرف شيئاً واحدا هو أن الأرباح ستكون عالية جداً، ......





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