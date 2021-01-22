"انقسام يفيد حماس".. إحباط من إعادة عباس ترشيح نفسه لرئاسة السلطة الفلسطينية

2021/01/22 | 08:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من عدم إعلان محمود عباس رغبته بالترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية، إلا أن رئيس الوزراء محمد أشتية، أعلن في تصريح تلفزيوني أن حركة فتح رشحت عباس بالإجماع.

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