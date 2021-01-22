صقيع وثلوج في المدن العراقية.. وتحذيرات من طقس الـ 48 ساعة المقبلة (صور)

2021/01/22 | 08:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير في غالبية مدن البلاد الجمعة، لتصل في بعضها إلى ما دون الصفر المئوي.

وأشار المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة تابعها "ناس"، (22 كانون الثاني 2021)، إلى أن "درجات الحرارة في العاصمة ستنخفض حتى الصفر".

ورجح المتنبئ، أن تنخفض في بعض مدن شمالي البلاد ومنها أربيل إلى (- 2)، كما نشر صوراً تظهر ما وصفه بـ "انجماد السوائل قرب سطح الأرض (الصقيع) في بادية نينوى/ البعاج حيث درجة الحرارة (-2)".

وحذر المتنبئ، من أن "الانجماد سيستمر خلال اليومين المقبلين"، متوقعاً أنّ "تبدأ حالة جوية جديدة نهاية الأسبوع المقبل بسبب نزول هواء قطبي".

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