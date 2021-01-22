اجراءات أمنية مشددة تشهدها ميسان عقب الانفجار الذي شهدته العاصمة بغداد

2021/01/22 | 08:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / شهدت محافظة ميسان اجراءات امنية مشددة شملت تفتيش الاشخاص والعجلات في جميع مداخل المحافظة بعد التفجير الارهابي الذي شهدته العاصمة بغداد صباح امس، لبسط الامن داخل المحافظة".يذكر ان محافظة بغداد شهدت صباح امس انفجارين متتاليين على ايدي عناصر ارهابية انتحارية مما ادى الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين"./انتهى

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