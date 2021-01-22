بسبب قانون جديد.. غوغل يهدد بإلغاء زر البحث هي هذه الدولة

2021/01/22 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة ألفابت، الجمعة، إنها ستحظر محرك البحث الشهير، غوغل، في أستراليا إذا شرعت الحكومة تطبيق قانون يجبرها على أن تدفع مقابل استخدام المحتوى الإعلامي لوسائل الإعلام هناك.

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