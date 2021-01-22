ادارة نادي كربلاء تعلن توقيع عقد مع شركة النصر التجارية

2021/01/22 | 09:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء ..

اعلنت الهيئة الادارية لنادي كربلاء توقيع عقد رسمي مع شركة النصر التجارية لتكون الراعي الرسمي.وقال رئيس الهيئة احمد هدام لـ/المعلومة/، ان “نادي كربلاء وقع عقدا رسميا مع شركة النصر التجارية لتكون الراعي الرسمي وتقدم التجهيزات الرياضية واقامة المعسكرات التدريبية”.وأضاف هدام أن “الايام القادمة ستشهد وصول لاعبين محترفين جدد للنادي”، مطالبا وزارة الشباب والرياضة بدفع حقوق النادي كونها تستحوذ على جباية مبالغ المحال التجارية الخاصة بالملعب.انتهى ٢٥ش

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