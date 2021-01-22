افتتاح أربعة مستشفيات في ديالى

2021/01/22 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

افتتحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أربعة مستشفيات في محافظة ديالى.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن " وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي وصل الى محافظة ديالى وافتتح اربعة مستشفيات في اقضية بعقوبة وخان بني سعد وبلدروز ومندلي".

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