كلوب يحدد مشاكل ليفربول بعد خسارته في ملعبه أمام بيرنلي

2021/01/22 | 09:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وصف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، خسارة فريقه المفاجئة 0-1 أمام ضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الخميس، بأنها “صفعة قوية على الوجه”.ولم يفز ليفربول في آخر خمس مباريات في الدوري، وفشل في التسجيل في آخر أربع مباريات، ويتأخر بست نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر.وقال كلوب بعدما أنهت ركلة جزاء من لاعب بيرنلي، آشلي بارنز، قرب النهاية سجل فريقه الخالي من الهزيمة على أرضه في الدوري عند 68 مباراة: “كل شيء، كل كلمة إنجليزية، هائلة، ضربة هائلة في الوقت أو أي ما كان.إنها مسؤوليتي وهذا هو الشرح البسيط”.ورفض المدرب الألماني مناقشة تأثير الهزيمة […]

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