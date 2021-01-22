2021/01/22 | 09:34 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 22 يناير 2021 | 09:33 صباحاً

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النقل تلتقي شركة(CRCC) الصينية الحكومية لمناقشة المشاريع الاستثمارية والمستقبلية

التقت وزارة النقل الشركة العامة لسكك حديد العراق متمثلةً بمدير عام الشركة طالب جواد كاظم الحسيني، يوم الخميس في مقر الشركة ، وفد شركة(CRCC) الصينية الحكومية لمناقشة دراسة تنفيذ مشاريع السكك الاستثمارية والمستقبلية والعمل على رفع كفاءة الخطوط .



و قال الحسيني: جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي؛ باعتماد الشركات العالمية الرصينة على صعيد تنفيذ مشاريع السكك الاستثمارية ضمن قانون الاستثمار العراقي ذات الجدوى الاقتصادية والتي تمثل الركيزة الاساس لبنى السكك التحتية.



وتابع : تم خلال اللقاء وبحضور مختصين من شركة السكك مناقشة دراسة تنفيذ مشروع (بصرة -- فاو) الخدمي الاستراتيجي واهم المشاريع الاستثمارية والمستقبلية ومحور الربط عبر القناة الجافة وطريق الحريري اضافة الى امكانياتها بتطوير بعض المفاصل التي من شأنها رفع كفاءة الخطوط الفرعية بتأهيلها ضمن المواصفات العالمية ، لزيادة وتأمين انسيابية سير قطارات المسافرين والبضائع .



و اختتم اللقاء برغبة اعضاء الشركة الصينية الحكومية والتي تعتبر من اكبر الشركات الاكاديمية العالمية المتخصصة في المجالات كافة بما فيها تنفيذ البنى التحتية وخطوط السكك الحديدية، بتنفيذ بعض من اعمال خطوط السكك العراقية ضمن الضوابط و مواصلة اللقاءات والاجتماعات بعد الدراسة بشأن تنفيذ مشاريع السكك بطريقة الاستثمار

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