شبر: المسؤول عن هجوم الطيران هو نفسه من يغتال الثوار ويقتنص الشباب

2021/01/22 | 09:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد السياسي المستقل، ليث شبر، الجمعة، ان الجهة المسؤولة عن تفجير ساحة الطيران هي نفسها التي تغتال الثوار وتقتنص الشباب من سطوح البنايات.

وقال شبر في تغريدة له على تويتر اليوم (22 كانون الثاني 2021) ان "من قتل الناس وفجر أمس هو نفسه الذي يمتلك السلاح والقنابل والمفخخات ويضرب الصواريخ القذرة فتقتل الأبرياء وتروع الأطفال وهو نفسه من يسيطر على الأرض ويتحرك بلا حساب ويغتال الثوار والمفكرين".

واضاف: "هو نفسه من صعد على سطوح البنايات ليقنص شبابا بعمر الورود وهو نفسه من اغتال هشام واختطف سجاد".

وكان انتحاريان من تنظيم داعش استهدفا مجموعة من المدنيين قرب سوق الملابس العسكرية بساحة الطيران وسط بغداد.

وشدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على أن الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون "قاسيا ومزلزلا".

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