الاقتصاد النيابية: نعمل على ضغط النفقات في الموازنة وانصاف الشرائح المظلومة

2021/01/22 | 09:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبينت لجنة الاقتصاد النيابية، ان البرلمان عازم على ضغط النفقات في الموازنة مع التأكيد على انصاف شرائح المفسوخة عقودهم والمحاضرين والرعاية الاجتماعية.وقال عضو اللجنة النائب حامد عباس لـ /المعلومة/، ان “الموازنة فيها 53 تريليون دينار مخصصة كرواتب للموظفين ولا يوجد في اي دولة بالعالم هكذا رقم، حيث تمثل هذه المخصصات ميزانيات ثلاث دول”.واضاف ان “نفقات 2020 بلغت 72 تريليون والبرلمان عازم على تخفيضها في موازنة العام الجاري مع التأكيد على عودة المفسوخة عقودهم والمحاضرين وانصاف الرعاية الاجتماعية”.وبين ان “الحكومة تتعامل مع ارقام وحسابات في وقت يقوم به البرلمان بتعديل الموازنة وتقليل النفقات من اجل تخفيف العجز بالشكل الذي يمكن تغطيته وعدم تجاوزه الحد المسموح به قانونيا”.



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