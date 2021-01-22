داعش يتبنى التفجيرين الارهابيين في بغداد

2021/01/22 | 09:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن تنظيم "داعش" الارهابي اليوم الجمعة مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي هز العاصمة بغداد.

وقال التنظيم، في بيان نشره عبر وسائل إعلام تابعة له، إن "أحد عناصره، المدعو أبو يوسف الأنصاري، فجر حزاما ناسفا كان يرتديه في ساحة الطيران، بينما تم تنفيذ تفجير ثان بطريقة ذاتها على يد عنصر آخر في التنظيم يدعى محمد عارف المهاجر، بعد تجمع لأشخاص احتشدوا قرب الموقع بعد التفجير الأول".

وفي وقت سابق أكدت السلطات الامنية أن تفجيرين انتحاريين هزا سوقا شعبية مكتظة في ساحة الطيران وسط بغداد، ما أسفر عن سقوط 32 قتيلا و110 جرحى.

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