2021/01/22 | 09:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افتتحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أربعة مستشفيات في محافظة ديالى.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، إن “وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي وصل الى محافظة ديالى وافتتح اربعة مستشفيات في اقضية بعقوبة وخان بني سعد وبلدروز ومندلي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن عن افتتاح أربعة مستشفيات في ديالى عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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