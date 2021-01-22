ناسداك يرتفع لمستوى قياسي بالختام مع مكاسب قطاع التكنولوجيا

2021/01/22 | 09:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الخميس، لكن “ناسداك” سجل مستوى قياسياً، مع التفاؤل بشأن رئاسة جو بايدن.

وتعهد بايدن بالقضاء على فيروس كورونا، وأعلن تفاصيل خطته الخاصة بذلك في أول يوم كامل في منصبه، بما في ذلك 10 أوامر تنفيذية وعزمه على استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتكثيف إنتاج المعدات الطبية.

ويهدف بايدن إلى تسريع توزيع اللقاحات من خلال توفير المزيد من التمويل للحكومات والولايات المحلية، وإنشاء المزيد من مواقع التطعيم وإطلاق حملة توعية وطنية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب المؤشر التكنولوجي “ناسداك”، مع ارتفاع سهم “آبل” بنحو 3.7 بالمائة.

وعند نهاية التعاملات، استقر مؤشر “داو جونز” الصناعي عند مستوى 31176 نقطة.

كما استقر “ستاندرد آند بورز500” عند مستوى قياسي بلغ 3853 نقطة، في حني ارتفع “ناسداك” بنحو 0.5 بالمائة إلى 13530 نقطة.

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