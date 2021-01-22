أسعار صرف الدولار في سوق العراق لهذا اليوم

2021/01/22 | 09:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

ينشر "ناس" قائمة بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية والبورصة ليوم الجمعة، (22 كانون الثاني 2021) بحسب رصد مختصين.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 146,000

سعر شراء الدولار ⬅️ 145,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,150,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 121,65 دولار

100 باوند ⬅️ 136,97 دولار

100 دولار ⬅️ 740,06 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1858,44$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 55,40 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 52,41 دولار

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