ينشر "ناس" قائمة بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية والبورصة ليوم الجمعة، (22 كانون الثاني 2021) بحسب رصد مختصين.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 146,000
سعر شراء الدولار ⬅️ 145,000
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,150,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,65 دولار
100 باوند ⬅️ 136,97 دولار
100 دولار ⬅️ 740,06 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1858,44$
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 55,40 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 52,41 دولار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار في سوق العراق لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدولار في سوق العراق لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).