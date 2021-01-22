"يشمل المعابد اليهودية والهندوسية".. الأمم المتحدة تتبنى قرارا سعوديا حول الأماكن المقدسة

2021/01/22 | 09:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، بالإجماع قراراً يدعو إلى "ثقافة السلام والتسامح لحماية الأماكن الدينية" قدمته السعودية التي تخطط لتنظيم مؤتمر عالمي لدعم هذا الهدف.

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