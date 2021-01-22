القبض على متهم سرق أكثر من 22 ألف دولار في كربلاء

2021/01/22 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، قيام قسم مكافحة الإجرام بضبط متهم أقدم على سرقة أكثر من 22 الف دولار في المحافظة.

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ما استخبر قسم مكافحة الإجرام في كربلاء بوجود حادث سرقة لدار في قضاء الحسينية، تم التوجه لمحل الحادث وتبين سرقة مبلغ من المال قدره اثنان وعشرون الف واربعمائة دولار امريكي من داخل الدار، وبتوجيه مباشر من قبل قائد الشرطة تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة اجرام كربلاء وثلة من الضباط والمنتسبين الشجعان للقبض على السارق".

وأضاف البيان، أن "جهود فريق العمل اثمرت بالقبض على المتهم واعترف صراحةً قيامه بسرقة المبلغ من داخل الدار وهو مجاور دار المتهم".

ولفت البيان الى أنه "تم اجراء كشف الدلالة بدلالته على محل الحادث، كما صدقت أقواله بالاعتراف وأحيل الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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