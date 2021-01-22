قاليباف يندد بانفجار بغداد في رسالته للحلبوسي

2021/01/22 | 09:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بشدة الهجوم الارهابي المزدوج في العاصمة العراقية بغداد....

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