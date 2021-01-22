اجتماع نيابي لمناقشة الموازنة مع القطاع الخاص والاكاديميين

2021/01/22 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تناقش اللجنة المالية النيابية ، يوم غد السبت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 مع القطاع الخاص ونخبة من الاكاديميين والمختصين، وذلك ضمن اجتماعاتها اليومية المتواصلة في مبنى دار الضيافة التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء./انتهى5

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