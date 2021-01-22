شرطة النجف تلقي القبض على تاجر مخدرات محكوم غيابياً بالإعدام بحوزته أسلحة نارية

2021/01/22 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن إلقاء القبض على تاجر بالحبوب المخدرة محكوم بالإعدام غيابيا في قضاء المشخاب.وقالت المديرية في بيان صحفي: تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد الشرطة ومدير مكافحة إجرام النجف وضابط مكتب مكافحة إجرام المشخاب وضباط ومنتسبي المكتب المذكور وبعد كمين محكم تم القبض عليه وضبط بحيازتة ٢٦٥٠ حبة مخدرة مع رمانة يدوية هجومية وصاعق وبندقية كلاشنيكوف ومخازن عتاد .وأضافت المديرية "تبين أنه يحمل مستمسكات مزورة لإخفاء شخصيته الحقيقية كونه محكوم بالإعدام غيابيا لاتهامه بجريمة قتل قبل عدة سنوات وأنه يتاجر بالحبوب المخدرة و تم إحالته للقضاء"./انتهى

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