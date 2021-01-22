حزب الله: عودة التفجيرات الى الساحة العراقية امر ''مريب حقا''

2021/01/22 | 10:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دان حزب الله اللبناني، الجمعة، الهجوم الانتحاري الذي استهدف جمعا من المواطنين في ساحة الطيران وسط بغداد، مشيرا الى إنه من "المريب حقا" عودة التفجيرات إلى الساحة العراقية بعد فترة من "الهدوء والأمن".

وقال الحزب في بيان له اليوم (22 كانون الثاني 2021) أنه يدين بشدة "التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد والذي أدى إلى سقوط ‏عشرات الشهداء والجرحى في سوق شعبي مكتظ بالمواطنين".

واضاف إنه "من المريب حقا عودة التفجيرات إلى الساحة العراقية بعد فترة من الهدوء والأمن خصوصا مع ‏تصاعد المطالبة الشعبية والرسمية بخروج قوات الاحتلال الأميركي من العراق، والتي قابلتها ‏واشنطن بفرض المزيد من العقوبات على هيئة الحشد الشعبي وقادتها الأعزاء لكشف البلاد مجددا ‏أمام تنظيم داعش الوهابي وغيره من الإرهابيين ".‎

واعتبر ان "الرد على هذه الجريمة الوحشية هو بيقظة العراقيين ووحدتهم وتمسكهم بحريتهم واستقلالهم ‏ورفضهم للاحتلال الأميركي ومواصلة جهودهم الجبارة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية وفلولها من ‏بلادهم‎".

وختم، ان "حزب الله إذ يتقدم من القادة العراقيين والشعب العراقي وذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة، ‏يسأل الله تعالى الشفاء للجرحى وللعراق الأمن والاستقرار".

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