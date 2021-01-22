2021/01/22 | 10:06 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 22 يناير 2021 | 09:49 صباحاً | عدد القراءات : 22

طقس العراق: درجات الحرارة في العاصمة ستنخفض حتى الصفر

انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير في غالبية مدن البلاد الجمعة، لتصل في بعضها إلى ما دون الصفر المئوي.

وأشار المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة إلى أن "درجات الحرارة في العاصمة ستنخفض حتى الصفر".

ورجح المتنبئ، أن تنخفض في بعض مدن شمالي البلاد ومنها أربيل إلى (- 2)، كما نشر صوراً تظهر ما وصفه بـ "انجماد السوائل قرب سطح الأرض (الصقيع) في بادية نينوى/ البعاج حيث درجة الحرارة (-2)".

وحذّر المتنبئ، من أن "الانجماد سيستمر خلال اليومين المقبلين"، متوقعاً أنّ "تبدأ حالة جوية جديدة نهاية الأسبوع المقبل بسبب نزول هواء قطبي

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