السعودية: سنعيد فتح سفارتنا في قطر خلال أيام

2021/01/22 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن المملكة ستعيد فتح سفارتها في قطر “خلال أيام” بعد التوصل إلى اتفاق حول تسوية الأزمة الخليجية.

وقال ابن فرحان، في حديث لقناة “العربية”، إن “اتفاق العلا سيكون أساسا قويا للتنسيق الخليجي والعربي”.

وأضاف: “اتفاق العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة، ونثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه”.

كما أكد أن جميع الدول الأربع التي وقعت على هذه الوثيقة متفقة على أهمية المصالحة مع قطر، مردفا أن فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام وهناك فريق فني سعودي يعمل على ذلك.

وشهدت منطقة الخليج، انطلاقا من 5 يوليو 2017، توترا داخليا بالغا على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ4 بـ”دعم الإرهاب” والتحول عن المحيط العربي نحو إيران وتركيا، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.انتهى/25

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