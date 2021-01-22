اليوم… ملعب الشعب في بغداد يستقبل مباراة الصقور والقيثارة

2021/01/22 | 10:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقام اليوم الجمعة، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وأبرز تلك اللقاءات ديربي العاصمة يجمع القوة الجوية المتصدر وفريق نادي الشرطة صاحب المركز الثالث في ملعب الشعب الدولي، تسبقه على الملعب نفسه لقاء فريق نادي الزوراء امام فريق نادي السماوة.

ويستضيف اربيل على ملعب فرانسو حريري فريق نادي الحدود، وعلى ملعب التاجي يواجه فريق نادي النفط فريق الطلبة، وعلى ملعب الصناعة تقام مباراة الصناعات الكهربائية وضيفه النجف.

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