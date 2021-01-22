الوقف السني يخصص خطبة صلاة الجمعة لادانة حادثة التفجير الارهابي في ساحـة الطيران

2021/01/22 | 10:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن ائمة وخطباء ديوان الوقف السني ، عن تخصيص خطبة صلاة اليوم الجمعـة لادانة حادثة التفجير الارهابي المزدوج في ساحـة الطيران ، والترحم على ارواح الشهداء والضحايا المغدورين ، والدعاء بالشفاء للجرحى والمصابين ./انتهى5

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